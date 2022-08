Het Noorse Yara, een van 's werelds grootste kunstmestproducenten met ook een vestiging in Sluiskil, gaat zijn productie noodgedwongen verder terugschroeven als gevolg van de torenhoge gasprijzen in Europa. De productiecapaciteit in Europa wordt verlaagd tot ongeveer 35 procent, maakte Yara bekend.

Aardgas is een belangrijke grondstof voor de kunstmestproducent. Methaan uit aardgas wordt via enkele tussenstappen verrijkt met stikstof uit de lucht tot kunstmest. Ook in Sluiskil, waar 720 mensen werken, wordt de ammoniakproductie verder teruggeschroefd. Daar wordt een extra fabriek gesloten. "Een van de drie ammoniakfabrieken was al dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Nu gaat er nog een dicht vanwege de gasprijs", laat een woordvoerder weten.

Wanneer ze weer opengaan is nog onbekend. "Daar kunnen we nog geen zinnig woord over zeggen. Dat hangt helemaal af van de marktomstandigheden", aldus de zegsman. De productiestop heeft volgens hem geen personele gevolgen. "Investeringen, projecten, groot onderhoud en achterstallig werk, dat loopt allemaal door. We blijven ook volop nieuw personeel aannemen", aldus de zegsman.

Sluiskil probeert nu ammoniak te importeren in plaats van het zelf te maken van aardgas. "Op die manier kunnen we toch onze eindproducten blijven maken", aldus de woordvoerder.

De kunstmestproducent waarschuwde vorige maand al voor problemen als de toevoer van aardgas naar Europa sterk slinkt.