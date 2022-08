Hoeveel draagvlak is er eigenlijk voor het toenemend aantal toeristen in Reimerswaal. Op die vraag hoopt de gemeente een helder antwoord te krijgen. Reimerswaal doet mee aan een onderzoek van de HZ.

Mensen gaan meer in Nederland op vakantie en met name in Yerseke komen veel meer toeristen dan een paar jaar geleden. Dat betekent wat voor de mensen die daar wonen en daarom laat Reimerswaal onderzoeken hoe het is gesteld met het draagvlak onder de inwoners voor het groeiende toerisme.

Een kleine 2700 inwoners, verspreid over alle dorpen in de gemeente, worden gevraagd om een enquête in te vullen. "Dat is een zeer groot gebeuren", zegt Martien van Overloop, wethouder. Hij legt uit dat de gemeente bewust heeft gekozen voor een breed onderzoek in alle kernen. "En niet alleen in Yerseke." In 2019 heeft Reimerswaal ook al meegedaan aan een dergelijk onderzoek, al was de opzet toen veel kleiner. Maar Van Overloop vindt het belangrijk dat de gemeente nog eens gaat kijken hoe het zit met het draagvlak. "Hoe denken jullie over toerisme en wat willen jullie niet." De gemeente wil de uitkomsten van het onderzoek betrekken bij het toekomstig beleid.