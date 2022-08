Het lijkt misschien de kortste route, maar veilig is het zeker niet om met de fiets over de snelweg te rijden. Reden voor de politie om in actie te komen toen dinsdagavond ter hoogte van Vlissingen een fietser op de A58 werd gesignaleerd.

Op een filmpje dat agenten op sociale media hebben geplaatst is te zien hoe de fietsers naar een veilige plek wordt geëscorteerd.