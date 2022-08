Een vrouw is spoorloos verdwenen nadat ze in de nacht van dinsdag op woensdag in een geleende auto over de kop sloeg op de A58 in de richting van Vlissingen.

Het ongeval gebeurde even voor half een 's nachts ter hoogte van het viaduct over de Postweg tussen 's-Heer Arendskerke en Lewedorp. Andere weggebruikers die de politie hadden gealarmeerd, hadden kort na het ongeval een vrouw zien lopen. Maar toen politieagenten en de brandweerlieden uit Nieuwdorp eenmaal ter plaatse waren, was er geen spoor te bekennen van de bestuurster. Dat de vrouw wist te ontvluchten, is bijzonder te noemen. Volgens agenten van de Verkeerspolitie was er van de auto maar weinig over. Strafbaar Het verlaten van een plaats ongeval is strafbaar. De politie heeft daarom via de eigenaar van de auto nog proberen te achterhalen wie er achter het stuur heeft gezeten, maar die wist naar eigen zeggen niet aan wie de wagen was uitgeleend. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.