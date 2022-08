In het buitengebied van Kerkwerve is een auto dinsdagavond total loss geraakt bij een eenzijdig ongeval. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde rond 22.35 uur op de kruising van de Delingsdijk en de Ringdijk. De bestuurder van de personenauto kwam vanaf de Ringdijk en miste de kruising. Hierdoor schoot de auto door en vloog rakelings langs twee hekken en belandde onder aan het talud in een sloot.

De toegesnelde medewerkers van de ambulancedienst hebben alle betrokkenen onderzocht. Niemand bleek gewond te zijn. Of er alcohol in het spel was, konden de agenten ter plaatse niet bevestigen.