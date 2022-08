De monumentale kastanje naast de Nieuwe Kerk in Zierikzee heeft grote schade opgelopen. Afgelopen nacht is een enorme tak afgebroken.

Een andere flinke tak, die al langer werd gestut, is door de val van de grote tak ook afgebroken. Waarschijnlijk is rot de oorzaak van de vallende tak. De boom is meer dan 150 jaar oud. Veel toeristen laten zich graag met de kolos op de foto zetten. Of de boom verder ook onveilig is en kan blijven staan is nog onbekend.