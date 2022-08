Een automobilist is vannacht tot twee keer toe ingereden op een terras van een horecazaak in Renesse. Daarbij is één gewonde gevallen. De politie heeft de bestuurder aangehouden.

Het incident vond rond 1.00 uur plaats aan de Hogezoom bij de cafés De Stulp en De Zoom. Volgens de politie zou er sprake zijn geweest van onenigheid, waarna de automobilist tot twee keer toe het terras opreed. Op filmpjes op sociale media is te zien dat mensen vanaf het terras glazen gooien naar de donkerkleurige Ford en ook tegen de auto trappen. Nadat de bestuurder was weggereden van het terras werd hij iets verderop aangehouden. Om de man aan te houden, moest de politie de taser en pepperspray gebruiken.

De politie laat weten dat bij het voorval één persoon gewond is geraakt en dat ambulancemedewerkers zich over deze persoon hebben ontfermd. De persoon die de auto zou hebben bestuurd, is door de politie aangehouden als verdachte. Een deel van de Hogezoom was afgezet voor sporenonderzoek.

De politie vraagt mensen die iets gezien, en mogelijk ook gefilmd, hebben zich te melden.

Volgens de eigenaar van De Zoom, Jeroen Giele, begonnen de problemen toen de man portiers van De Stulp tegenover De Zoom belaagde. "Samen met onze portiers hebben ze geprobeerd hem rustig te krijgen, maar hij ging helemaal door het lint." De man ging eerst weg, maar kort daarna keerde hij terug met zijn auto. Zijn eerste doelwit was De Stulp , daarna reed hij tot tweemaal toe het terras van De Zoom op. Hij reed vervolgens een eindje door, zette zijn auto neer en liep daarna dreigend terug naar De Zoom. "We hadden iedereen naar binnen gebracht en de deuren op slot gedaan. Gelukkig is daardoor ernstiger voorkomen. Maar het is verschrikkelijk. Iedereen is van slag."