VLISSINGEN - Een dertigjarige man uit Vlissingen en een 27-jarige uit Veendam mogen alsnog vervolgd worden voor medewerking aan computercriminaliteit via hun hostingbedrijf.

Dat heeft het Haagse gerechtshof vandaag in hoger beroep besloten. Bij de rechtbank in Rotterdam hoorden de twee februari vorig jaar ieder vijftien maanden cel tegen zich eisen. Hun hostingbedrijf zou in 2018 en 2019 computercriminelen hebben geholpen om een netwerk van geïnfecteerde computers te creëren, waarmee vervolgens op grote schaal malware kon worden verspreid.

De zaak ging destijds echter onderuit omdat de rechtbank oordeelde dat het OM de verdenkingen tegen de mannen en hun gezamenlijke bedrijf niet duidelijk genoeg op de dagvaardingen had vermeld.

Het OM ging in beroep en heeft nu het Haagse gerechtshof meegekregen. Het hof vindt 'dat het bij een beoordeling niet alleen aankomt op de tekst van de tenlastelegging, maar ook op het onderzoek op de terechtzitting'. Een ander bezwaar tegen vervolging, namelijk dat het OM het internetbedrijf eerst een bevel tot stoppen had moeten geven alvorens tot dagvaarding over te gaan, werd ook door het hof verworpen.

" Het dossier biedt voldoende aanknopingspunten voor de vaststelling dat de internet service provider in deze strafzaak niet alleen kennis had van strafbaar handelen door klanten, maar dat bleef toestaan, en zelfs adviezen gaf over dat strafbaar handelen", aldus de beslissing van het hof.

Het hof verwijst de zaak terug naar de rechtbank Rotterdam die de zaak nu alsnog inhoudelijk moet gaan beoordelen.