Zeeland moet op 1 juli 2023 zijn stikstofplannen klaar hebben, maar het is nog maar de vraag of dat haalbaar is, zegt gedeputeerde Anita Pijpelink.

Volgens haar zijn er nog te veel onduidelijkheden aan de kant van het kabinet. "Ik zie dat er heel veel open eindjes zijn. Het wordt tijd dat daar een einde aan komt." Wat ook meespeelt is dat er in maart 2023 provinciale verkiezingen zijn. "Veel colleges zullen huiverig zijn besluiten te nemen voor na deze periode, want het is niet chic om over het eigen graf heen te regeren." Voor het nieuwe provinciebestuur is de tijd waarschijnlijk te kort zijn 'om grote beslissingen zoals deze' te nemen.

Pijpelink en haar collega's van de andere provincies spraken maandag met bemiddelaar Johan Remkes over de stikstofcrisis. De provincies moeten vóór medio volgend jaar met een plan komen hoe zij de stikstof in hun gebied willen verminderen.

Daarvoor hebben zij wel meer duidelijkheid van het kabinet nodig, hebben zij Remkes laten weten. In Zeeland speelt onder meer het probleem dat een belangrijk deel van de stikstof afkomstig is uit het buitenland en van de scheepvaart. "Daar heb ik het Rijk voor nodig." Verder blijft onduidelijk waarom in duingebieden meer stikstof wordt gemeten dan berekend. Pijpelink benadrukt verder dat het vooral zaak is boeren perspectief te bieden.

Zeeland probeert met alle betrokkenen gezamenlijk tot een stikstofplan te komen. "We zitten met alle sectoren aan tafel en dat wil ik ook blijven doen. Ik ben nog steeds heel vatberaden om vast te houden aan de manier waarop we het in Zeeland aanpakken."