Een auto is vannacht in het water terechtgekomen bij de Pierssenspolderstraat in Sluiskil, vlak bij de pont. De brandweer heeft in en rond het voertuig gezocht, maar er is geen bestuurder aangetroffen.

De melding dat er een auto in het water was beland kwam vannacht rond 05.10 uur binnen. Brandweerduikers en een traumahelikopter zijn toen opgeroepen om te zoeken naar een eventueel gewonde inzittende. De brandweerduikers zagen niemand in de auto zitten. Ook zaten er geen contactsleutels in het slot. Rondom de auto zijn ook geen personen aangetroffen. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het water getakeld.