Huisarts Willem Osterman (68) legt huisbezoeken het liefst per fiets af. De 'fietsende dokter' uit Vlissingen werd 1 augustus aangereden, naar hij hoorde door een vrouwelijke fietser. Zij reed door na de botsing en liet Osterman liggen.

Osterman wil heel graag weten wat er precies is gebeurd en wie hem een breuk van zijn rechter opperarmbeen (de humerus) bezorgde. Hij zoekt getuigen en vraagt of degene die hem aanreed zich wil melden. De huisarts wil verder graag de vrouw bedanken die voor hem zorgde tot de ambulance er was; hij zoekt ook haar.

Zijn oproep in deze krant op 15 augustus heeft nog niet de gewenste tips opgeleverd. Maar Osterman en zijn praktijkmanager Maleesha blijven speuren naar dader, getuigen en naar de vrouw die hem hielp.

Er kwam wel een stroom aan beterschapskaartjes binnen voor Osterman, vertelt een praktijkondersteuner van de huisarts. "Mensen brachten zelfs dozen met chocolaatjes voor hem, echt superlief." Via sociale media wensen tientallen mensen de 'lieve dokter' een spoedig herstel.

Maar dat herstel kan nog even duren. De kans dat Ostermans schouder 'vanzelf' geneest door rust, is maar klein. Een operatie zal waarschijnlijk nodig zijn. Als er dan een ijzeren pin, schroef of prothese wordt geplaatst, kan het maanden duren voor Ostermans rechterschouder weer is hersteld.