Door ongebruikte plaatsen in de Vlissingse Marinekazerne beschikbaar te stellen voor asielzoekers komen 70 plaatsen voor crisisnoodopvang vrij.

Deze plekkenwaren oorspronkelijk bestemd voor Oekraïners, maar zijn nooit gebruikt. Naast de opvang in het reguliere asielzoekerscentrum in Middelburg en de noodopvang in Goes (Zeelandhallen), Middelburg (Studio A58) en Vlissingen (Marinekazerne) is Zeeland - net als alle andere veiligheidsregio's - gevraagd om tot 1 oktober 225 'crisisnoodopvangplekken' beschikbaar te stellen. Dit is nodig vanwege de acute noodsituatie in het opvangcentrum in Ter Apel.

Eén locatie met ruimte voor 225 mensen kon in geen enkele Zeeuwse gemeente op korte termijn worden gevonden. Binnen de Veiligheidsregio Zeeland werd afgesproken dat Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio op zoek gingen naar elk 75 plaatsen.

Voor Walcheren ligt de oplossing in de Marinekazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen. Het is deels een boekhoudkundige kwestie, want de bedden staan al maanden klaar.

Ongebruikte bedden voor Oekraïners

Sinds maart is in dit gebouw een 'gewone' noodopvang voor 350 geregistreerde asielzoekers. In mei kwamen daar 140 extra slaapplekken bij die bestemd waren voor ontheemden uit de Oekraïne. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakte deze plekken in de kazerne 'woonklaar'. Voorwaarde was dat als deze plaatsen niet voor Oekraïners nodig zouden zijn, ze op den duur voor asielzoekers beschikbaar zouden komen.

Dat bleek deze zomer al het geval te zijn. Toen werden de helft van de 140 lege 'Oekraïense' bedden bestemd voor de noodopvang asielzoekers, wat het totaal toen op 420 bedden in de noodopvang bracht. De rest zou op 1 augustus volgen.

De overige 70 beschikbare bedden worden nu bestempeld als 'crisisnoodopvang'. Dit is volgens de gemeente Vlissingen gebeurd in overleg met het COA. De eerste asielzoekers voor de crisisnoodopvang komen eind volgende week of in de week van 29 augustus aan in Vlissingen. De bedrijven in de buurt van de Marinekazerne zijn door de gemeente geïnformeerd.

De gemeenten Middelburg en Veere helpen mee door personeel te leveren. Het COA laat de mensen die onder crisisnoodopvang vallen van dezelfde voorzieningen gebruikmaken als de geregistreerde asielzoekers die in de gewone noodopvang wonen. Deze noodopvang in de Marinekazerne blijft tot 31 december in gebruik.

Zeeuws-Vlaanderen heeft 75 plaatsen voor crisisnoodopvang in de voormalige bibliotheek van Terneuzen. De Oosterschelderegio heeft 35 plekken gevonden in een leegstaand schoolgebouw in Zierikzee. In deze regio wordt nog naar 40 plaatsen gezocht.