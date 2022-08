Agenten hebben donderdagavond in Middelburg twee verdachten op heterdaad betrapt op het plegen van fraude met een bankpas van een 84-jarige man.

Het slachtoffer werd gebeld door een persoon die zich voordeed als bankmedewerker. Die vertelde tegen het slachtoffer dat zijn bankrekening geplunderd werd en dat er later iemand aan de deur zou komen om zijn bankpas op te halen. Het slachtoffer vertrouwde het verhaal niet helemaal en schakelde een bekende in. Die ging er direct vanuit dat de man opgelicht werd en de politie werd gebeld.

Agenten wachtten vervolgens in de woning van het slachtoffer tot de 'bankmedewerker' de pas op kwam halen. Dat gebeurde rond 20.00 uur. De verdachte werd binnengelaten door het slachtoffer en is in de woning aangehouden door de aanwezige agenten.

Andere agenten zochten in de buurt naar een auto waar de verdachte mee naar Middelburg was gereisd. Die troffen ze aan op een parkeerplaats in de Lombardstraat in Middelburg. De bestuurder van de auto, die vermoedelijk zat te wachten op zijn kompaan, is ook aangehouden. De auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

De twee mannen, 19 en 24 jaar, zijn ingesloten in een politiecellencomplex. Daar worden ze gehoord door rechercheurs.