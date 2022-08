De rechtbank in Middelburg heeft donderdag de dertigjarige Vlissinger A. D. voor onder meer poging doodslag, bedreiging en wapenbezit een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Ook moet hij een schadevergoeding van 17.724,62 euro betalen. De opgelegde celstraf is twee jaar lager dan werd geëist.

Op 10 juni vorig jaar stapte hij agressief, opgefokt en onder invloed bij een bekende in Oostburg binnen, duwde een geladen revolver in diens mond en haalde drie keer de trekker over. Volgens D. was dat ongevaarlijk en bovendien in scène gezet, omdat de kogels die erin zaten, niet voor de loop konden komen. De rechtbank ging daar niet in mee en oordeelde dat 'door in die staat meermalen de trekker van een (deels) geladen vuurwapen over te halen, D. willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het slachtoffer daardoor kon overlijden'.

Eveneens verwierp de rechtbank het verweer van D. dat hij door onbekenden onder druk was gezet om het weigerende slachtoffer een klusje in de Antwerpse haven te laten doen. Door het Russisch roulette wilde D. zijn via videobellen meekijkende opdrachtgevers aantonen dat hij echt alles had gedaan om de weigeraar tot andere gedachten te brengen. Dat, volgens D., alles met medeweten van het slachtoffer was gebeurd liet de rechtbank maar voor wat het was.

De aanwezige broer van het slachtoffer wist met een smoes ('ik moet sigaretten halen'), de woning te ontvluchten en schakelde de politie in. D. werd met getrokken wapens aangehouden.

D. heeft inmiddels een aanzienlijk strafblad met de nodige geweldsdelicten. Van een mishandeling uit 2020, waarbij hij werd ontslagen van rechtsvervolging, loopt nog een hoger beroep.