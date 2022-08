De schipper van een vrachtschip heeft woensdag zijn stuurhut kapot gevaren op het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland.

Het schip was onderweg vanuit Antwerpen onderweg naar de Kreekraksluizen. Toen het ongeval ter hoogte van de Bathseweg plaatsvond. Het gaat om het 135 meter lange en 18 meter brede schip Southford, varend onder Nederlandse vlag.

Rijkswaterstaat is inmiddels ter plekke met het vaartuig RWS84. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Het schip is de halve kajuit kwijt. De stuurhut is op het schip blijven liggen na de aanvaring.