Op de N256 bij Colijnsplaat is woensdagmiddag even voor 14.00 uur een ongeval gebeurd. Verschillende auto's die vanaf de Zeelandbrug in de richting van Goes reden botsten bij de verkeerslichten bij Colijnsplaat op elkaar.

Rond 13.55 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. Op de Deltaweg waren vier voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen. Drie ervan liepen forse schade op door het ongeval. Het ambulancepersoneel van de opgeroepen ambulance heeft een man behandeld in de ambulance. Vervolgens heeft de ambulance de man meegenomen naar een ziekenhuis. De Deltaweg is tijdens het ongeval van Zierikzee richting Goes afgesloten geweest. Het verkeer de andere kant op, kon langs het ongeval manoeuvreren. Van beide kanten liep het verkeer ernstige hinder op. Een bergingsbedrijf heeft de drie viertuigen met forse schade geborgen. De vierde auto kon, nadat de schade was opgenomen, zijn weg vervolgen.