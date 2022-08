De politie waarschuwt dat inbrekers weer vaker toeslaan in Zeeland. In de afgelopen twee weken was het volgens de politie 17 keer 'prijs' in de provincie. De bewoners van de getroffen woningen waren niet thuis.

Veel inbraken zijn ontdekt door buren of mensen in de omgeving van de slachtoffers die plantjes water geven of post uit de brievenbus halen omdat de bewoners op vakantie zijn. De inbraak had dan al plaatsgevonden. De politie roept hulp van bewoners in door hen te vragen om verdachte situaties te melden. 'Wij moeten het vaak hebben van meldingen die door buurtbewoners zoals u gedaan worden. U kent namelijk uw eigen buurt het beste en ziet precies als er iets verdachts gebeurt.' Het is dan volgens de politie zaak om 112 te bellen. 'De kans dat een inbreker gepakt wordt is het grootst als u direct belt. Wij rijden liever te vaak dan te weinig op dit soort meldingen van verdachte situaties.' Het aantal inbraken zit landelijk overigens sowieso weer 'in de lift', meldde de politie eerder deze maand. De eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal inbraken met 19 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland