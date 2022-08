LTO-voorzitter Sjaak van der Tak brengt vandaag een bezoek aan West Zeeuws-Vlaanderen waar hij zo'n honderd Zeeuwse boeren zal toespreken over de stikstofproblematiek.

De boeren vragen aandacht voor hun problemen door borden te plaatsen bij rotondes in Zeeuws-Vlaanderen. Ook staan er tractoren opgesteld op viaducten bij Terneuzen, Biervliet en IJzendijke.

Van der Tak is in Zeeland op uitnodiging van de ZLTO. Later vandaag zal hij gedeputeerde Jo-Annes de Bat ontmoeten.