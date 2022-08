In de omgeving van het centrum van Vlissingen wordt gezocht naar een 27-jarige vrouw.

Ze heeft een getinte huidskleur en haar haar is opgestoken. Ze is gekleed in een blauwe halflange jurk tot de knie en draagt slippers met glitters. Tips kunnen worden doorgegeven via 112.

Er wordt ook nog steeds gezocht naar een 42-jarige vrouw in de omgeving van Terneuzen.