De politie deed in de nacht van zondag op maandag een bijzondere vondst nadat er melding was gemaakt van een verdachte situatie; midden op de straat troffen zij namelijk een palmboom aan.

Mogelijk is de boom gestolen in de buurt van Kruiningen. Aan de palmboom zat ter hoogte van de stam een spanband. De politie komt graag in contact met de rechtmatige eigenaar. Deze kan contact opnemen via 0900-88 44 en verwijzen naar het zaaknummer PL2000-202221465.