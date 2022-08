De hulpdiensten werden zondagmiddag opgeroepen voor een voertuig dat in het Kanaal door Walcheren lag, ter hoogte van de Sloebrug in Vlissingen.

Een voorbijganger zag omstreeks 16.20 uur een scooter in het water liggen. Hierop heeft hij alarm geslagen. Omdat er niet beken was of er ook een persoon in het water lag, werden de brandweer en politie opgeroepen.

De scooter bleek te zijn gedumpt. De brandweer heeft de scooter uit het water getrokken. Tijdens het incident werd de scheepvaart in het kanaal stilgelegd.