Hulpdiensten werden zondagochtend opgeroepen voor een auto die op de N59 in het water was gereden. Bij aankomst bleek er niemand meer in of onder het voertuig te zitten.

De brandweer werd rond 06.40 uur opgeroepen. De politie en één blusvoertuig van de brandweer rukten uit. Toen de hulpdiensten aankwamen bleek er niemand meer in de auto te zitten. De brandweer keerde terug naar de kazerne. De politie door onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland