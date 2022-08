De politie is een onderzoek gestart naar de ruzie waarbij afgelopen vrijdag een man (18) uit de gemeente Kapelle werd gestoken.

Het incident vond rond 22 uur plaats in de Korte Kerkstraat. Het gaat vermoedelijk om onenigheid tussen jongereren, maar het is onbekend waarom er onenigheid uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen van het incident en vraagt mensen die informatie hebben om zich te melden.