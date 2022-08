Een kind is vrijdagavond op het Nollestrand van Vlissingen bedolven geraakt in een kuil die hij gegraven had. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.

De jongen is gestabiliseerd door de strandwacht, politie en ambulancepersoneel. Ook werd hij geholpen door omstanders. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon afgezegd worden. De jongen is opgenomen in het ziekenhuis.