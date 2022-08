In een vrijstaande woning is 's-Heer Hendrikskinderen is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken.

De brand ontstond omstreeks 3.40 uur in een huis aan de Nieuwe Rijksweg. De bewoners van het pand waren volgens de Veiligheidsregio Zeeland snel buiten. De brandweer schaalde al gauw naar een middelbrand en kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse. Rond 04.15 uur kon het sein brand meester gegeven worden. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Er is één persoon met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe ernstig het slachtoffer er aan toe is. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland