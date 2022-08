Er is vrijdag een man (20) gearresteerd nadat hij in Middelburg ramen van auto's vernielde met een steen.

De man werd rond 17.45 uur opgepakt in de Segeerssingel. Hij had de ruiten van vijf geparkeerde auto's vernield. Toen de politie hem aanhield bleek dat hij geen woon- of verblijfplaats heeft. De 20-jarige verdachte zit vast voor verder onderzoek.