Er heeft vrijdagavond mogelijk een steekpartij plaatsgevonden in Goes. Een persoon raakte daarbij gewond.

Het incident gebeurde rond 22.10 uur aan Korte Kerkstraat. De politie kreeg een melding van onenigheid op straat. Het achttienjarige slachtoffer uit Kapelle is door de ambulance gecontroleerd en meegenomen naar het ziekenhuis. Hij werd mogelijk gestoken, maar dat is nog onduidelijk. De politie heeft rondom de kermis gezocht naar de verdachte van het incident. Er is nog niemand aangehouden.