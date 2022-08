In Burgh-Haamstede is vrijdagavond een Amsterdammer (35) opgepakt vanwege een valse melding.

De man deed een valse melding over bedreiging met vuurwapens. Zo'n valse melding is strafbaar, omdat het gevaarlijk is voor mensen die daadwerkelijk de hulpdiensten nodig hebben. De verdachte werd rond 21.00 uur aangehouden en wordt vastgehouden voor onderzoek.