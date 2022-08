Verschillende jongeren die in een Duitse touringcar zaten, zijn vanmiddag onwel geworden door de hitte nadat het voertuig vanwege pech stil kwam te staan op de A58 bij Kapelle.

De hulpdiensten werden in eerste instantie gealarmeerd voor een ongeval. Eenmaal ter plaatse bleek er geen ongeval te zijn. In een touringcar waren verschillende mensen onwel geworden nadat de bus met pech stil kwam te staan. Het zou gaan om een Duitse bus vol jongeren.

De aanleiding van de onwelwordingen was de hitte. Het ambulancepersoneel heeft de slachtoffers behandeld. De bus is vervolgens achteruit over de vluchtstrook naar de afrit gereden. Op de carpoolplaats Vierwegen stonden verschillende ambulances klaar om te assisteren. Vervolgens werden de mensen in het ANWB- kantoor op de carpoolplaats ondergebracht. Ook een verzorgingsgroep van de brandweer is opgeroepen om te voorzien in koud drinken.

Verschillende jongeren zijn door ambulances afgevoerd naar een ziekenhuis. Waarheen de bus onderweg naartoe was of vandaan kwam is niet bekend. Rond 19.30 uur arriveerde een vervangende bus waarmee de Duitse jongeren verder vervoerd gaan worden.