In Goes is woensdagmiddag een fietsendief aangehouden door de politie met medewerking van alerte getuigen. Zij zagen de 48-jarige Goesenaar rond 14.15 uur in de Koningstraat lopen met een elektrische fiets die op slot stond. De verdachte vertelde hen dat hij toestemming had om de fiets mee te nemen.

De getuigen vertrouwden het verhaal niet en belden de politie. Op de Westsingel kon de fietsendief worden aangehouden. Hij wordt verdacht van het proberen te stelen van een fiets, maar ook van bedreiging. De verdachte bedreigde namelijk een van de getuigen met een mes. De getuige deed hiervan aangifte.