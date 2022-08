Het is soms even zoeken, maar wie een beetje oplet, kan sinds deze week in Zeeland weer tanken voor minder dan twee euro per liter.

Daarmee duikt de benzineprijs na enkele maanden weer onder de psychologische grens. Volgens DirectLease, een van de websites die de brandstofprijzen op de voet volgen, waren er donderdag zeker 26 Zeeuwse benzinepompen te vinden waar de klant net iets minder dan twee euro voor een liter Euro 95 betaalt.

De voordeligste stations zijn die van Mangnus en Sakko in Kapellebrug, die moeten concurreren met lagere prijzen in België. Beide rekenden donderdag 1,899 euro per liter. Drie Zeeuws-Vlaamse tankstations zitten op (net iets minder dan) 1,94 euro: Aers bij Kloosterzande en de Esso-vestigingen bij IJzendijke (langs de N61) en in Oostburg.

Boven de Westerschelde tank je momenteel het voordeligst bij Wissenkerke. Bij Tamoil was het tarief donderdag 1,938 euro per liter Euro 95, bij buurman Esso 1,939 euro. Ook Esso op Klein Frankrijk in Goes zit net onder de 1,94 euro.

Schouwen-Duiveland nergens onder de grens

Op Walcheren beginnen de prijzen bij, afgerond, 1,99 euro (bij TinQ aan de Kanaalweg in Middelburg). Op Tholen zit alleen TinQ in Poortvliet al onder de twee euro (1,999). Op Schouwen-Duiveland duikt nog geen enkele pomp onder die grens. Langs de A58 is Tango bij 's-Heer Arendskerke het goedkoopst: afgerond 2,01 euro.

Vooral de oorlog in Oekraïne zorgde voor een enorme stijging van de brandstofprijzen. In april verlaagde de regering de accijnzen om het autorijden nog enigszins betaalbaar te houden. Dat benzine nu weer wat goedkoper wordt, heeft te maken met de dalende olieprijzen.