Bij een ongeval op de spoorwegovergang aan de Doeleweg in Arnemuiden is aan het einde van de ochtend een vrouw om het leven gekomen.

De vrouw werd rond 11.45 aangereden door een trein. Over haar identiteit zegt de politie nog niets, omdat haar familie nog in kennis moet worden gesteld. Meerdere getuigen hebben de aanrijding zien gebeuren, voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. De getuigen legden verklaringen af bij de politie. Die verklaringen en het onderzoek dat door de politie is gestart wezen uit dat het hoogstwaarschijnlijk om een noodlottig ongeval gaat.

Vanwege het incident was er urenlang geen treinverkeer mogelijk tussen Vlissingen en Goes. De stremming is inmiddels opgeheven.