Aan de Seijdlitzstraat in Axel is woensdagmorgen een mestdroger in brand gevlogen. Twee blusvoertuigen van de brandweer waren ter plaatse.

De mestdroger, een machine die mest droogt, brandde volledig uit. De brandweer was bijna de hele ochtend met het bestrijden van de brand bezig.