Aan de Seijdlitzstraat in Axel is woensdagmorgen een mestdroger in brand gevlogen. Twee blusvoertuigen van de brandweer zijn ter plaatse.

De mestdroger staat volledig in brand. De brandweer zet onder meer de cobra in om de brand goed te kunnen bestrijden. De mestdroger staat buiten tegen een gebouw aan. De brandweer zet volop in om te voorkomen dat de brand over slaat naar het gebouw ernaast.