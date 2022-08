Wilma Atsma treedt dinsdag aan als interim gemeentesecretaris van Veere. Zij volgt Peter Brakman op die ruim een maand geleden dat werk neerlegde wegens gezondheidsredenen. Het is de bedoeling dat Atsma aanblijft tot in de loop van 2023.

Het dagelijks bestuur van de gemeente wil namelijk niet tegelijk zoeken naar en een nieuwe burgemeester en een nieuwe gemeentesecretaris. Eerst wordt een opvolger gezocht voor burgemeester Rob van der Zwaag die begin dit jaar al zijn vertrek aankondigde. Die sollicitatieprocedure loopt. Naar verwachting kan een nieuwe burgemeester begin volgend jaar aantreden. Daarna start de zoektocht naar een nieuwe gemeentesecretaris.

Atsma begon haar werkzame leven in de zorg. Na zo'n vijftien jaar stapte ze over naar de ambtenarij en werd al snel gemeentesecretaris, eerst in Voorschoten, daarna in Wassenaar en vervolgens in Bloemendaal. Begin 2021 ging ze werken voor Bureau Zeelenberg van waaruit ze als interim gemeentesecretaris aan de slag ging bij de gemeenten Maassluis, Lansingerland en Scherpenzeel.