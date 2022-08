Een 23-jarige bestuurder is zondagavond in Oosterland aangehouden op verdenking van bedreiging en wegvluchten nadat hij een fietser (56) had aangereden op de parallelweg langs de N59 in Nieuwerkerk.

Het ongeluk vond zondag rond 15.50 uur. plaats. De automobilist wilde een man en vrouw op de fiets voorbij, maar raakte daarbij de man, die via de motorkap hard op het wegdek terecht kwam. De 56-jarige fietser raakte daarbij gewond. Omstanders schoten direct te hulp. Zij werden vervolgens door de automobilist bedreigd. Vervolgens is de verdachte weggereden. . Het slachtoffer is door bekenden naar de huisarts gebracht en hij deed aangifte bij de politie. Zij riep getuigen op zich te melden. Het onderzoek leidde de politie naar de verdachte in Oosterland. Daar werd hij rond 22.00 uur op een parkeerplaats aangetroffen en aangehouden. Hij zit vast voor nader onderzoek.