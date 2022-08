De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft woensdag 3 augustus in Zeeuws-Vlaanderen opnieuw een husky in beslag genomen die zwaar verwaarloosd was. Afgelopen maand nam de dienst ook al een husky in beslag in de gemeente Tholen.

De inspecteur en de politie hebben de eigenaar de voorafgaande dagen tijdens meerdere huisbezoeken met klem verzocht de hond naar een specialist te gaan. Het dier was namelijk vel over been. Tijdens de controle door de dierenarts bleek de husky niet alleen uitgemergeld maar ook volledig uitgedroogd. Na twee dagen aan het infuus te hebben gelegen en flinke hoeveelheden voeding was de hond al ruim vijf kilo aangekomen. De LID heeft woensdag in overleg met het OM de Siberische husky in beslag genomen. Tegen de eigenaar is een proces-verbaal opgemaakt voor de zware verwaarlozing. De viervoeter wordt verder verzorgd op een geheime opvanglocatie.