Het PFAS-gehalte in mossels en oesters uit de Oosterschelde is zo laag dat ze volgens Europese normen veilig gegeten kunnen worden.

Metingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tonen aan dat de PFAS-concentratie ver onder risicogrens ligt. Vanwege de zorgen over PFAS in de Westerschelde deed de NVWA ook meting naar PFAS-gehaltes in de Oosterschelde, waar de mossels en oesters vandaan komen die in de winkel en restaurants worden verkocht. Uit de Westerschelde worden geen schaaldieren voor de handel gehaald.