Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag op de Heilleweg bij Sluis tegen een boom gereden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder crashte rond 3.10 uur tegen de boom. De politie en ambulance werden opgeroepen om zich over het slachtoffer te ontfermen. Ter plaatse bleek dat er mogelijk ook brandgevaar was. De brandweer van Aardenburg werd daarom ook opgeroepen. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel onderzocht en met spoed naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. De auto is weggesleept.