Een felle buitenbrand heeft een gedeelte van het Essedijkje in 's Gravenpolder in as gelegd. De brand breidde zich vanwege de droogte snel uit. Zo'n 50m2 begroeiing ging in vlammen op.

De brandweerlieden van 's-Gravenpolder werden omstreeks 18.15 uur voor de brand opgeroepen. Met meerdere vuurzwepen en twee stralen hogedruk was de brand na circa 20 minuten onder controle. De oorzaak van de brand is niet bekend.