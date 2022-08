Malissa Fasol stond zondagochtend wel even raar te kijken. Een zwerm bijen bleek een bankje en tafel bij haar foodtruck ingepikt te hebben.

Een gordijn aan bijen dat ineens aan kwam zetten, beschrijft Malissa. De onderneemster van foodtruck Over de Dam, aan de binnenzijde van de Brouwersdam, werd zondagochtend onaangenaam verrast door de zwerm. "Geen idee waar ze op af kwamen."

Grotendeels nestelden de insecten zich aan één tafel en bankje. Die heeft ze enkele meters opgeschoven. Enkele andere tafels ruimde ze op om gewoon verder aan het werk te kunnen. "Ik was even benauwd dat wanneer we eten zouden serveren, de bijen terug zouden komen. Dat valt gelukkig mee."

Volgens imker Henk Verhage gaat het om een zogeheten nazwerm: jonge koninginnen die een gedeelte van het bijenvolk meenemen. "Ze zoeken in principe een ruimte op die hen beschermt. Maar in die omgeving zijn weinig bomen en zeker weinig met holtes waarin ze een nest kunnen maken."

Verhage vermoedt dat de zwerm echter niet blijft zitten bij Over de Dam. Simpelweg omdat het er te warm is. "De zon schijnt er op, vandaar dat ze ook een beetje onder die tafel en bank kruipen. Het wordt er echter heel erg heet, dus de kans is groot dat ze straks weg gaan." En zo niet? "Dan moet de zwerm weggehaald worden door een imker. Daarvan hebben we er een paar op het eiland."