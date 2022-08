Een auto belandde zaterdagavond in de greppel aan de N654 bij Zonnemaire. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De hulpverleners werden kregen rond 22.10 uur een melding van het ongeval. De auto was op de Zuidweg in een greppel gereden. Daarop werd de weg afgesloten, zodat de twee inzittenden veilig onderzocht konden worden door het ambulancepersoneel. Beide bleken ongedeerd.

De auto is opgehaald door bergingsbedrijf Van Halst. De handhavers die ter plaatse kwamen werden gevolgd door een cameraploeg van RTL 4. De uitzending van de Handhavers in actie wordt in september of oktober uitgezonden.