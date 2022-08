Er zijn zaterdagnacht in Vlissingen twee auto's in de brand gevlogen. De buurtbewoners gaan uit van brandstichting.

VLISSINGEN - Twee auto's zijn vannacht in vlammen opgegaan in de Kasteelstraat in Vlissingen. Een andere auto raakte flink beschadigd.

De vrijwillige brandweerlieden van Vlissingen werden omstreeks 02.40 uur opgeroepen voor een autobrand aan de Kasteelstraat, ter hoogte van de Lammenstraat, in Vlissingen. Ter plaatse aangekomen, bleek dat een personenauto in lichterlaaie stond. De vlammen waren al overgeslagen naar de auto die ernaast geparkeerd stond. Ook dit voertuig ging in vlammen op. Een derde auto raakte flink beschadigd aan de voorkant van het voertuig.

De politie heeft diverse buurtbewoners gesproken. De exacte brandoorzaak is nog niet bekend, wel verwachten buurtbewoners dat er sprake is van brandstichting.