Een reuzeninktvis zweeft richting het duin bij Cadzand-Bad en even verderop liggen indrukwekkende bouwwerken op het strand, klaar om de lucht in te gaan.

De lucht is staalblauw en de zon schijnt. Beter kan het weer haast niet zijn voor een stranddag, maar voor de Vliegerfeesten ligt dat nét even anders. Het zou van vliegerbouwer Peter Gaulhofer nog wat harder mogen waaien ter hoogte van strandpaviljoen Caricole. "Het zou vandaag windkracht vier zijn, maar uiteindelijk is het toch weer anders."

De inwoner van Aerdenhout gaat met een groep bevriende vliegerbouwers naar meerdere vliegerevenementen. "We staan het liefst aan de kust." Tassen vol met vliegers hebben ze bij zich. De zelfgebouwde creaties op het strand zien liggen, is ook al indrukwekkend. Peter begon in 1995 met het bouwen van zijn eerste 'bijennest' en liet zich inspireren door een vlieger van Fransman Joseph Lecornu uit 1900. Die naam staat ook op zijn zelf ontworpen shirt, waar namen van andere helden uit de vliegerwereld op prijken, zoals Cassagne, Cody, Grund en Nikel.

Peter bouwde meerdere varianten op zijn eigen ontwerp. "Aan een vlieger met honderdtwintig vlakken ben ik zo'n twee weken bezig. Ik noem dat naaien voor een heer, je hoeft alleen maar rechtdoor te gaan. Ik heb een stuk of dertig van dit soort vliegers. Het zijn imposante dingen." Hij heeft ook informatieborden meegenomen, waarop te lezen is hoe groot zijn creaties zijn en waar ze uit vervaardigd zijn. De bijennesten kunnen alleen de lucht in als het flink waait, hij hoopt dat de wind nog opsteekt. "En anders heb ik ook nog wat andere vliegers bij!"