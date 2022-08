Tussen Bergen op Zoom en Vlissingen reden zaterdag korte tijd geen treinen vanwege een bermbrand bij Rilland.

Rond kwart over vier ontstond brand langs de spoorlijn aan de oude rijksweg in Rilland. Ongeveer 20 meter berm stond in de brand. De brandweer stuurde meerdere blusvoertuigen. De plek van de brand was moeilijk te bereiken. Het treinverkeer werd daardoor tijdelijk stilgelegd.