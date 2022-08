De Zeeuwse stranden zijn weer schoongeveegd. Stichting De Noordzee ruimde met 212 vrijwilligers de honderden kilo's en 5925 peuken van het strand. En dat in vijf dagen.

Het is de negentiende keer dat de Stichting De Noordzee zich met vrijwilligers inzet voor schone stranden. In Zeeland werd opgeruimd bij de stranden bij Cadzand, Vlissingen, Vrouwenpolder, Neeltje Jans en Westenschouwen. De opbrengt is ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld, toen werd er 218,5 kilo Zeeuws afval opgeruimd. De Beach Cleanup Tour gaat landelijk door tot 15 augustus.

De organisatie is blij met de grote opkomst vrijwilligers. "Het is fantastisch om te zien dat al deze mensen zich hard willen maken voor een schone en gezonde Noordzee", zegt Sebastiaan Verkade, projectleider van de clean-ups. Zelf hielp hij ook een handje mee.