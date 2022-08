De GGD Zeeland begint komende woensdag met het vaccineren van mensen die een hoog risico lopen op apenpokken (monkeypox). Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Tot de hoogrisicogroepen rekent het RIVM mensen die geregistreerd staan bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid of bij de huisarts als PrEP-gebruiker (of hiervoor op de wachtlijst staan), en mensen die bekend zijn bij de soapoli. Omdat er maar een beperkt aantal vaccins beschikbaar is, is vaccinatie is alleen mogelijk na ontvangst van een uitnodiging van de GGD of het hiv-behandelcentrum.

De serie bestaat uit twee prikken waar minimaal vier weken tijd tussen zit. In combinatie met een oude pokkenvaccinatie (gekregen vóór 1975) is, afhankelijk van de gezondheid, één vaccinatie voldoende.

Intiem contact

Arts infectieziektenbestrijding Fleur Groenendijk van de GGD Zeeland wijst op het belang van de vaccinatie. "Zo bescherm je jezelf tegen deze vervelende infectieziekte en wordt verspreiding van monkeypox tegengegaan. Wees ook alert op klachten die passen bij monkeypox, bij jezelf en anderen. Vermijd dan intiem contact." De eerste symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen of vermoeidheid. Dat kan na 5 tot zelfs 21 dagen zijn na besmetting. Na 1 tot 3 dagen volgt uitslag die zich over het lichaam en gezicht kan verspreiden.

Leo Meijaard, verpleegkundige seksuele gezondheid, benadrukt dat monkeypox geen soa is, maar dat je het wel via seks kan overdragen Hij wijst op de website van Man tot man, waar de nodige informatie over de aandoening te vinden is.