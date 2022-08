Een automobilist is vrijdagmorgen rond 8.00 uur in de sloot beland op de Hoekseweg bij Hoek. Het is niet bekend of de inzittende daarbij gewond is geraakt.

De bestuurder kreeg vermoedelijk een klapband waardoor de bestuurder de controle over het voertuig verloor en in de naastgelegen sloot terecht kwam. De auto moest door een bergingsbedrijf weggetakeld worden.