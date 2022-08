Burgemeester Jack van der Hoek is eruit: hij zet het licht op groen voor crisisopvang van asielzoekers in Zierikzee. Dat werd vrijdagmorgen bekend.

Vanaf maandag 8 augustus is het voormalig schoolgebouw van De Meie aan de Grachtweg 8 in Zierikzee locatie voor crisisnoodopvang. De afgelopen week onderzocht de gemeente Schouwen-Duiveland of die locatie geschikt is voor tijdelijke opvang van asielzoekers. Burgemeester Jack van der Hoek heeft besloten dat er inderdaad aan de voorwaarden wordt voldaan.

Tot uiterlijk 1 oktober

Er is volgens de burgemeester voldoende personeel, medische begeleiding en toezicht beschikbaar zijn om daadwerkelijk mensen op te vangen in het voormalige schoolgebouw. Met ingang van maandag verandert de locatie in een crisisnoodopvang is waar tot uiterlijk 1 oktober 2022 maximaal 35 asielzoekers worden opgevangen.

Burgemeester Jack van der Hoek: "Het is goed dat we nu definitief van start kunnen gaan met de crisisnoodopvang van 35 mensen en hen een tijdelijk onderkomen kunnen bieden. Zoals gezegd hoop ik dat deze mensen kunnen rekenen op een warme en gastvrije ontvangst, zoals we dat op Schouwen-Duiveland gewend zijn."

Inwoners kunnen voor meer informatie terecht op de website van de gemeente: schouwen-duiveland.nl/crisisnoodopvang. Daar staat een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen. Vragen die hier niet beantwoord worden, kunnen gesteld worden via de website. De direct omwonenden zijn met een brief persoonlijk over dit besluit geïnformeerd en eerder deze week werd er ook een informatiebijeenkomst gehouden. Daarbij uitten omwonenden hun zorgen voor eventuele overlast.