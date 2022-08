In Goes is woensdag rond 21.00 uur een dertigjarige man neergestoken. De politie heeft in Goes een dertigjarige verdachte aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden.

Rond 21.00 uur woensdagavond werd een steekincident gemeld op de Klaphekkeweg in Goes. Op de Oude Zeedijk trof de politie een gewonde man aan. Het slachtoffer(30) is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft diezelfde avond in Goes een dertigjarige verdachte aangehouden. De agenten roepen getuigen op zich te melden.